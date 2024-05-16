الحوثي: نفذنا 40 عملية ضد العدو الصهـ.يوني بـ 211 صاروخًا

أكد قائد الحوثيين عبد الملك الحوثي أنه تم تنفيذ 40 عملية ضد العدو الصه.يوني بـ211 صاروخًا، مشيرا إلي أنه تم تنفيذ 7 عمليات هذا الأسبوع بـ 13 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا ومسيّرة في البحر الأحمر، وخليج عدن والمحيط الهندي.

وبين في كلمة له أن العمليات على السفن الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن بلغت أكثر من 100 هجوم بالصواريخ والمسيرات.

ولفت إلى أن الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني يسعون لتغيير مسارهم في المحيط الهندي بالابتعاد شرقًا وذلك يضيف عليهم كلفة أكبر، مشيرا إلى أنه كلما ابتعد الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني أكثر كلما ساهموا في تطوير مدى الصواريخ والمسيّرات.

كما حذر الشركات التي تنقل البضائع للعدو الإسرائيلي بأنه سيتم استهداف سفنها في أي مكان تطاله قدراتنا.

وأوضح أن استمرار العدو الإسرائيلي في العدوان والتوغل في رفح يعني ضرورة التصعيد أكثر بكل جبهات الإسناد.

واختتم كلمته قائلا: لن ندخر جهدا لتقوية المرحلة الرابعة والإعداد لما بعدها في المرحلة الخامسة وغيرها وسنسعى لتقوية المرحلة الرابعة من التصعيد على مستوى الزخم وقوة الضربات.