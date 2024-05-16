مصرع سيدة وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق 36 الحربي بالإسماعيلية

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 3 أشخاص آخرين بينهم طفل في تصادم سيارتين بطريق 36 الحربي بالإسماعيلية.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة رقم 2743 ر ج ل مصر مع سيارة رقم 7684 ق ف ب مصر بطريق 36 الحربى ما بين مفارق البعالوة والقصاصين.



أسفر الحادث عن إصابة محمد السيد سلمى سالم، 43 عاما، مقيم بلبيس، مصاب بغيبوبة تامة مع نزيف من الفم والأنف والأذن مع اشتباه نزيف داخلى بالمخ، مجهول الاسم، فى العقد الخامس، غيبوبة تامة مع اشتباه كسر بالجمجمة مع اشتباه نزيف داخلى بالمخ، احمد حسين عبدالفتاح عبد الخالق، 22 عاما، بنها، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، نصرة السيد دياب، 45 عاما، بلبيس « متوفية».

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل ضحايا الحادث إلي اقرب مستشفي وتحرير محضر بالواقعة.