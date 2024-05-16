مصطفى طلعت يؤكد على أهمية استخدام البرامج الحديثة في مجال التعدين

نظمت كلية هندسة البترول والتعدين حلقة النقاش التي دارت تحت عنوان "تحديات صناعة الأسمنت وتعدين الدهب في مصر واستخدام البرامج والتكنولوجيات الحديثة في مجال التعدين وتطوير مهارات الخرجيين".

وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الطلابي الثاني لكلية هندسة البترول والتعدين والتي لاقت إقبالا كبيرا في الحضور من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

واستضافت كل من:

- المهندس / مصطفى طلعت - المدير التنفيذي لشركة ANKH Resources LTD

- د/ مجدي عمر -المدير السابق لشركة حلوان للأسمنت

- مهندس/أحمد رزق - استشاري ب Dassault Systems

وتناولت المناقشة التحديات التي تواجه صناعة الأسمنت وتعدين الذهب في مصر، وتم التركيز على مشكلات مثل ارتفاع تكلفة الإنتاج، ونقص الاستثمارات، والتحديات البيئية، وأثرها على اقتصاد البلاد.

وكشف المهندس مصطفى طلعت أنه تم تسليط الضوء على أهمية استخدام البرامج الحديثة في مجال التعدين، مثل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الصناعي والبرامج المتخصصة في مجال التعدين، لتعزيز كفاءة العمليات وتقليل التكاليف.

وكذلك، تم استعراض أهمية الابتكار التكنولوجي في تطوير صناعة التعدين وصناعة الأسمنت في مصر، وتم أيضا التركيز على أهمية تطوير مهارات الخرجين وتنمية قدراتهم لتلبية احتياجات سوق العمل في صناعة التعدين.

كما أكدوا المتحدثين على ضرورة تشجيع التفاعل والتعاون بين الطلاب والأكاديميين ورجال الصناعة في سبيل تحسين وتطوير هذه الصناعتين الحيويتين في مصر وتعزيز فرص العمل للخريجين في هذا المجال المهم.

واكدوا كذلك ضرورة العمل المشترك بين الكليات الهندسية والشركات الخاصة في مصر، من أجل تطوير الصناعات التعدينية وتحقيق التقدم والاستدامة في هذين القطاعين الحيويين في الاقتصاد المصري.

وفي الختام تقدمت إدارة الكلية بتكريم الضيوف تعبيرا عن شكرها لجهودهم في نجاح فعاليات المؤتمر.