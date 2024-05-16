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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار مرسى مطروح يفتتح الموسم السياحي الصيفي لرحلات أوروبا بتطويرات جديدة.. صور

صدى البلد

استقبل مطار مرسي مطروح الدولي، اليوم الخميس، أولى رحلات الموسم السياحي من دولة التشيك وعلي متنها 147 راكب من السائحين، وذلك فى إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية وجذب مزيد من  السياحة الأوروبية لجميع أنحاء الجمهورية.

وقامت إدارة العلاقات العامة والعمليات بالترحيب بالركاب السائحين وتوزيع الورود والشيكولاتة وكتيبات التعريف بمدينة مرسي مطروح.

واكد الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، ان مطار مرسى مطروح يشهد العديد من أعمال التطوير والتحديث، حيث تم تعديل تخطيط موقف الطائرات وتحويلة من 2 استاند الى 4 استاند بنظام الدفع الخلفى ( push back)، و أيضا  تم تحديث منظومة الكاميرات بالصالات وخطوط ربط IT  وتحديث منظومة VDC، بالإضافة إلي أنه تم عمل منظومة شاملة لإستبيان وإستطلاع أراء السائحين والمدمجة بشبكة قطاع المطارات  بالشركة المصرية  للمطارات.

جدير بالذكر أنه من المتوقع زيادة أعداد الرحلات السياحية إلي 25 رحلة أسبوعية من دول ( التشيك – إيطاليا – سلوفاكيا – المجر – صربيا – بلغاريا – بولندا).

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