العاهل الأردني يلتقي ولي العهد السعودي

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية ⁧‫السعودية‬⁩.

وذلك على هامش انعقاد ⁧‫القمة العربية‬⁩ بدورتها العادية الثالثة والثلاثين بمملكة البحرين

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كما التقى الملك عبدالله الثاني الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش انعقاد ⁧‫القمة العربية‬⁩ بدورتها العادية الثالثة والثلاثين بمملكة البحرين.

وعقد الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، لقاءات منفصلة مع قادة الدول ، على هامش انعقاد القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين بمملكة البحرين.

كما التقى بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.

وتم التأكيد خلال اللقاءات على ضرورة وقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على رفح، وتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة.

كما تم التأكيد على أهمية التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع، وتكثيف الجهود العربية والدولية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأهل في غزة دون اعتراض أو تأخير.