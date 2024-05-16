موديز تبقي التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة «A1»

أبقت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفي وقت سابق؛ رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B1 إلى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ووفق وسائل إعلام اردنية؛ فإن هذه المرة الأولى التي يرتفع فيها التصنيف الائتماني الأردني منذ ٢١ عاما بعد ثباته عبر التحديات الاقليمية والعالمية التي عصفت به.

وأشارت الوكالة إلى أن رفع التصنيف جاء انعكاساً لنجاح وفعالية إدارة المالية العامة والاقتصاد الكلي والإجراءات المتخذة للحد من المخاطر، ما ساهم في تعزيز منعة الأردن في وجه الصدمات الخارجية وهذا يتفق مع مستوى أعلى للتصنيف الائتماني.

ووفقا لوكالة موديز، “فإن هذا التصنيف يأتي مرتكزاً الى قوة السياسات المالية والنقدية في الأردن والدعم الدولي الذي يحظى به الأردن مالياً وفنياً وحجم التمويل المحلي”.

وأشادت الوكالة بالتزام الأردن بتنفيذ ومتابعة إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، والتي أدت إلى تحسين بيئة الأعمال في ظل إقرار قانون الاستثمار الجديد الذي قلل من الوقت المستغرق للموافقة على الاستثمارات الجديدة ومنح المستثمرين استقرار تشريعي لمدة سبع سنوات متزامناً مع انشاء وزارة الاستثمار.