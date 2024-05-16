انتشار مئات من أفراد الشرطة الفرنسية وسط أعمال الشغب في كاليدونيا الجديدة

رداً على تصاعد أعمال الشغب في كاليدونيا الجديدة، نشرت الحكومة الفرنسية مئات من ضباط الشرطة وأعلنت حالة الطوارئ. تنبع الاضطرابات، التي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، من مشروع قانون مثير للجدل يسمح للمقيمين الفرنسيين من غير كاليدونيا بالتصويت في الانتخابات الإقليمية بعد عشر سنوات من الإقامة.

تقوم القوات المسلحة حاليًا بتأمين مطارات وموانئ كاليدونيا الجديدة. وأفاد المفوض السامي الفرنسي، لويس لو فرانك، أن قوات الدرك واجهت ما يقرب من 5000 من مثيري الشغب، بما في ذلك 3000 إلى 4000 في العاصمة نوميا. ومنذ بدء الاحتجاجات، تم اعتقال 200 شخص، وإصابة 64 من رجال الشرطة والدرك. وأدت الاضطرابات إلى اضطرابات كبيرة، بما في ذلك حواجز الطرق التي أدت إلى نقص حاد في الغذاء والدواء.

وفقا للجارديان، تمنح حالة الطوارئ، التي تسري اعتبارًا من الساعة الخامسة صباحًا يوم الأربعاء، السلطات سلطة حظر التجمعات وتقييد الحركة في الجزيرة. وأضافت التعزيزات 500 ضابط إلى العدد المعتاد البالغ 1800 في الجزيرة، حيث قام مثيرو الشغب بإشعال النار في المركبات، ونهب الشركات، وإنشاء حواجز طرق خطيرة.

ووصف يوان فلوروت، أحد سكان نوميا، عمليات النهب والتدمير واسعة النطاق. وقال متأسفاً: "أنا من كاليدونيا الجديدة، لكنني لم أعد أعرف بلدي بعد الآن". وشرح فلورو التحديات التي تفرضها حواجز الطرق والتهديدات بالعنف التي واجهها، مشيراً إلى أن الأزمة خلفت 80% من المنطقة مدمرة.

انتقد لويس لوفرانك خلية تنسيق العمل الميداني، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، ووصفها بأنها "منظمة من البلطجية تمارس أعمال العنف". وفرق بين التحالف من أجل مناهضة التعذيب والحزب الرئيسي المؤيد للاستقلال، جبهة الكاناك للتحرير الوطني، الذي أدان أعمال العنف ودعا إلى الحوار.

اندلعت أعمال الشغب في أعقاب إقرار مشروع قانون برلماني فرنسي يسمح للمقيمين الفرنسيين غير الكاليدونيين بالتصويت في الانتخابات الإقليمية بعد عشر سنوات، وهي خطوة اعتبرها بعض القادة المحليين بمثابة إضعاف لأصوات الكاناك الأصليين. وأدت الاحتجاجات العنيفة إلى مقتل ثلاثة شبان من الكاناك وضابط شرطة يبلغ من العمر 24 عامًا.

فرضت الحكومة الفرنسية حالة الطوارئ لمدة 12 يوما وحظرت استخدام تطبيق الفيديو تيك توك، بهدف الحد من انتشار الاضطرابات. ويسلط الصراع الضوء على التوترات المستمرة بشأن نفوذ فرنسا في كاليدونيا الجديدة، وهي جزيرة غنية بالمعادن تقع على بعد 1500 كيلومتر شرق أستراليا.

ونصح وزير الخارجية الأسترالي، بيني وونغ، الأستراليين بإعادة النظر في السفر إلى كاليدونيا الجديدة بسبب "الاضطرابات المدنية وتعطيل السفر والخدمات الأساسية المحدودة". وشدد وونغ على دعم أستراليا لعملية الاستفتاء وحث جميع الأطراف على الدخول في حوار تعاوني لتشكيل مستقبل كاليدونيا الجديدة.

تسلط أعمال الشغب العنيفة في كاليدونيا الجديدة الضوء على التوترات العميقة المتعلقة بالنفوذ الفرنسي والحقوق السياسية لسكان الكاناك الأصليين.