بألف ليرة ووعود كاذبة بالجنسية.. تركيا ترسل مرتزقة سوريين إلى النيجر

مثل مئات المقاتلين الآخرين الموالين لتركيا، غادر عمر شمال سوريا إلى النيجر الغنية بالمعادن العام الماضي، لينضم إلى المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم شركة عسكرية تركية خاصة إلى الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

قال المقاتل عمر (24 عاما) لوكالة فرانس برس عبر تطبيق الرسائل واتساب من النيجر: "السبب الرئيسي لمغادرتي هو أن الحياة صعبة في سوريا". أضاف عمر إنه في شمال سوريا "لا توجد فرص عمل سوى الانضمام إلى فصيل مسلح وكسب ما لا يزيد عن 1500 ليرة تركية (46 دولارا) شهريا"، طالبا مثل آخرين ممن قابلتهم وكالة فرانس برس الكشف عن هويتهم باسم مستعار لأسباب أمنية.

يقول محللون إن أنقرة تتمتع بعلاقات قوية مع النظام العسكري الجديد في نيامي، الذي يتولى السلطة منذ انقلاب يوليو 2023. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه في الأشهر الأخيرة، تم إرسال ما لا يقل عن 1000 مقاتل إلى النيجر "لحماية المشاريع والمصالح التركية".

وقالت غابرييلا كورلينج، الباحثة التي تركز على منطقة الساحل في وكالة أبحاث الدفاع السويدية، إنه على مدى العقد الماضي، زادت تركيا من وجودها في النيجر، في الغالب من خلال "المساعدات الإنسانية والتنمية والتجارة".

قالت كورلينج إن "العنصر الدفاعي في العلاقة بين النيجر وتركيا أصبح أكثر أهمية بمرور الوقت مع توقيع اتفاقية تعاون عسكري عام 2020 وبيع طائرات مسلحة بدون طيار".

أضافت أن نيامي تشير في كثير من الأحيان إلى تركيا وروسيا والصين على أنهم "شركاء يحترمون سيادة النيجر".

يُنظر إلى شركة سادات التي تجند المقاتلين السوريين على نطاق واسع على أنها سلاح أنقرة السري في حروب شمال إفريقيا والشرق الأوسط، على الرغم من أن رئيسها نفى هذا الادعاء في مقابلة مع وكالة فرانس برس عام 2021.

وتقع النيجر على حدود ليبيا الغنية بالنفط، وفي عام 2020، اتهمت واشنطن شركة سادات بإرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا.

أرسلت تركيا آلاف المقاتلين السوريين إلى ليبيا لدعم حكومة طرابلس، التي تدعمها ضد السلطات المنافسة المدعومة من روسيا في الشرق، وفقًا للمرصد ومركز العدالة والمساءلة السوري.

وقال المركز إن صادات "كانت مسؤولة عن النقل الجوي الدولي للمرتزقة بمجرد عبورهم إلى الأراضي التركية" للذهاب إلى ليبيا وناجورنو كاراباخ.

كما أرسلت تركيا مقاتلين سوريين لدعم أذربيجان في صراعها مع أرمينيا في ناغورنو كاراباخ، لكن جهودها لإرسال مرتزقة إلى النيجر كانت محاطة بالسرية.

وقالت وزارة الدفاع التركية لوكالة فرانس برس: "كل هذه الادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

قال رامي عبد الرحمن، الذي يرأس المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، إن تركيا "تستغل" الرجال الفقراء في المناطق الخاضعة لسيطرتها "لتجنيدهم كمرتزقة في عمليات عسكرية" تخدم مصالح أنقرة الخارجية.

وقال مراقب الحرب وجماعات حقوق الإنسان الأخرى إن الوعود بدفع مبالغ مربحة للمرتزقة الذين يتم إرسالهم إلى الخارج لا يتم الوفاء بها دائمًا.

وقال محمد العبد الله من مركز العدالة والمساءلة السوري إن منظمته وثقت على سبيل المثال "وعوداً كاذبة بمنح الجنسية التركية" لأولئك الذين تم إرسالهم إلى أذربيجان أو ليبيا.

وأشار عبد الرحمن إلى تقارير تفيد بمقتل نحو 50 مقاتلاً سورياً في النيجر، معظمهم بعد تعرضهم لهجوم من قبل الجهاديين، لكنه قال إن منظمته لم تتحقق إلا من مقتل تسعة مقاتلين، وتم إعادة أربع جثث إلى وطنهم.