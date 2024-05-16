وزير الخارجية البحريني يطالب بتحقيق دولي في الاعتداءات على الشعب الفلسطيني

طالب عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، بتحقيق دولي حول الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، كما دعا المجتمع الدولي لمتابعة الممارسات العدوانية الإسرائيلية.

وقال الزياني، خلال كلمته التي ألقاها بالقمة العربية: ندعو إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسئولين على الجرائم ندعو إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسئولين على الجرائم.

ونوه عبد اللطيف أن القادة العرب، قد طالبوا خلال القمة العربية، باتخاذ إجراءات فورية للسعي لإطلاق النار، في قطاع غزة، والسماح لتدفق المساعدات الإنسانية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

ونوه عبد اللطيف أن القادة العرب، أكدوا على ضرورة التوصل لتسوية سلمية تؤكد على إرساء العدالة للقضية الفلسطينية، والتي تعتمد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع وزير الخارجية البحريني، أكدنا على ضرورة الحافظ على وحدة واستقلال الدول العربية الشقيقة وانهاء كافة المنازعات، إضافة إلى عدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة.