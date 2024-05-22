شاهد.. تصرف إنساني من معلمة لتخفيف حرارة الجو على الطلاب باللجان

انتشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو لمعلمة تقوم بنفسها بالتهوية على الطلاب داخل إحدى لجان الامتحانات لتخفيف حرارة الجو على الممتحنين.

وكانت بطلة هذا الفيديو، أماني المنجوجي معلم اللغة العربية بمدرسة فوة الثانوية المشتركة بمحافظة كفر الشيخ.

وتفاعل المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بتعليقات ايجابية تشيد بالفعل الرحيم الذي اتخذته هذه المعلمة.

وكان من أبرز التعليقات :