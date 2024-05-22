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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاهد.. تصرف إنساني من معلمة لتخفيف حرارة الجو على الطلاب باللجان

معلمة تخفف الحرارة
معلمة تخفف الحرارة على الطلاب

انتشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو لمعلمة تقوم بنفسها بالتهوية على الطلاب داخل إحدى لجان الامتحانات لتخفيف حرارة الجو على الممتحنين.

وكانت بطلة هذا الفيديو، أماني المنجوجي معلم اللغة العربية بمدرسة فوة الثانوية المشتركة بمحافظة كفر الشيخ.

 

وتفاعل المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بتعليقات ايجابية تشيد بالفعل الرحيم الذي اتخذته هذه المعلمة.

 

وكان من أبرز التعليقات : 

  • ربنا يحميكي ويحفظك ويجازيكي كل الخير يارب
  • لها منا الف تحية وتقدير فنحن قبل أن نكون معلمات فنحن أمهات لطلابنا جزاها الله كل خير
  • الله على الرحمة والدور الحقيقى للمعلم ربنا يجازيكم كل الخير إدارة مدرسه وجميع العاملين بها .. صورة مشرفة
  • ماشاء الله انسانة قبل ان تكون معلمة ربنا يرزقكي خيري الدنيا والاخرة
  • حاجة عظيمة فعلا ومشرفة، ربنا يجعله في ميزان حسناتك يوم القيامة
  • ست محترمة وفي قلبها خير ورحمة ربنا يفرج اي كرب او شدة او ابتلاء عندها ويراضيها يا رب
  • كل التقدير للمعلمة الرحيمة ربنا يسعدها مثال مشرف للمعلمات حقيقي
  • بصفتى أم قبل أن أكون معلمة مثل حضرتك فاشكرك على شعورك الأكثر من رائع الى وصل لطلابك وهما شايفينك بتأدى دور الام قبل المعلمة ...ربنا يجازى حضرتك خير

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