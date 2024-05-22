انفينكس العالمية تعلن توسعها بمصر وتخفض أسعار هواتفها المحلية

أعلنت شركة انفينكس العالمية عن تخفيض أسعار الهواتف المصنعة محلياً بنسبة 18% لدعم المنتج المحلي.

وأكدت الشركة على استمرارها في تصنيع هواتفها في مصر عبر خطوط إنتاجها والحرص على تدريب العمالة المصرية على صناعة الهواتف الذكية بأعلى جودة تحت شعار صنع في مصر ، بجانب تقديم موديلات جديدة باستمرار مصنعة محلياً تواكب أحدث إصدارات الشركة في الأسواق العالمية.

تبع ذلك الاعلان عن مد فترة الضمان على الأجهزة المصنعة في مصر لمدة 18 شهر بدلاً من 12 شهر.

والجدير بالذكر أن فترة الضمان التى كانت تمنحها شركة للعميل هي 12 شهر ضد عيوب الصناعة مثلها كباقي شركات الهواتف الذكية العاملة في السوق المصري، ولكنها قامت بداية من الشهر الجاري بمد فترة الضمان على هواتفها المصنعة محلياً بداية من هاتف SMART 8 بمد فترة الضمان لمدة 18 شهراً.

وقالت الشركة إن أتخاذها هذا القرار جاء إيماناً منها بحقوق المستهلكين في مصر ، هذا بجانب ثقتها الكبيرة في جودة هواتفها المصنعة محلياً تحت شعار صنع في مصر، والتى تدخل عامها الرابع محققة نجاحات كبيرة في السوق المصري.