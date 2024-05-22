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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تضيف اللغة العربية إلى Galaxy AI لتعزيز التواصل العالمي

صدى البلد

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إضافة اللغة العربية إلى خدمات Galaxy AI، مما يعزز من قدرات الذكاء الاصطناعي على أجهزتها ويتيح لملايين المستخدمين الناطقين بالعربية الاستفادة من ميزات الترجمة الفورية والمترجم الصوتي المتطورة.

يأتي هذا التطوير كجزء من التزام سامسونج بتقديم تجربة مستخدم متكاملة وشاملة لمستخدميها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتحدث العربية أكثر من 400 مليون شخص.

 

 يوفر Galaxy AI الآن دعمًا كاملًا للغة العربية، مما يسهل التفاعل مع المتحدثين باللغات الأخرى ويعزز التواصل بين الثقافات المختلفة.
 

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