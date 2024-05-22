طريقة اختيار وذبح الاضحية.. ندوات إرشادية بالبحوث الزراعية

يشارك معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية في تنفيذ 20ندوة ارشادية بمختلف قري ومراكز محافظة الدقهلية لتوعية المواطنين بطريقة اختيار وذبح الاضحية خلال فترة عيد الاضحي ، وذلك برعاية معالي وزير الزراعة السيد القصير و الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .

حيث شارك فريق من الباحثين بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة مكون من ثلاثون باحث في عمل 20 ندوة بمختلف قري ومراكز المحافظة وتنظيم رائع وتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية وضمن

استعدادات محافظة الدقهلية لاستقبال عيد الاضحى المبارك تم التخطيط لعمل برنامج توعيه للمواطنين والجزارين وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين أثناء فترة الاضاحى من خلال عملية التداول الصحى للحوم والتخلص الامن من مخلفاتها والقضاء على ظاهرة الذبح بالشوارع ولضمان فحص لحوم الأضاحي خلال أيام العيد .



اقيمت الندوات بغرض رفع الوعى عن أحكام الاضاحى والمعاملات الصحيحه لها موضحين التذكيه الشرعية (الذبح) وكيفية اختيار الاضاخى وتجهيزها وتداولها وتخزين اللحوم بطريقة صحيحة مع إلقاء الضوء على أماكن الذبح وطرق التواصل مع الاشراف البيطرى عليها ووذلك من خلال التنسيق بين مركز البحوث الزراعية ممثلاً في معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة ومدرية الطب البيطري ومجالس المدن و الوحدات المحلية وفق كتاب دورى وزارة التنمية المحلية