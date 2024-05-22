تقارير: ارتفاع الإيجارات بنسبة 24٪ ومنطقة شرق القاهرة الأعلى في الإقبال ..تفاصيل

اختتمت شركة الاستشارات العقارية العالمية "سَفِلز"، ملتقاها الثانى الذى جمع أكثر من 100 شخصية من قادة التطوير العقاري والتجاري للتعاون وتبادل المعرفة، مع التركيز على استكشاف تفاصيل القطاع التجاري المصري والعالمي الذي يشهد ازدهاراً حالياً.

ويٌعد الملتقى بمثابة منصة لاستكشاف أحدث الاتجاهات في القطاع التجاري، بما في ذلك التوجه الجديد نحو تقديم خدمات تجارية تجريبية (experiential retail)، حيث يبحث المستهلك بشكل متزايد عن تجارب تسوق جذابة داخل المتاجر، مما يعكس تحولاً عالمياً.

وأكد كاتسبي لانجر باجيت، رئيس سَفِلز مصر: " تتجه العلامات التجارية المصرية إلى تقديم خدمات تجريبية لتحقيق التميز في سوق مزدحم “، كما شدد على الحاجة إلى تلبية احتياجات الفئة العمرية الشابة في مصر، الذين يبحثون عن خيارات تسوق مريحة ومنتجات متنوعة.

ومن ضمن الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها كان الانتشار المتزايد للتسوق الإلكتروني ووسائل الدفع الرقمية المريحة.

وأكد الملتقى على الحاجة إلى خدمات تجارية متعددة القنوات، حيث يقوم التجار بدمج القنوات الإلكترونية والمادية لضمان تجربة تسوق سلسة.

زيلبي هذا النهج احتياجات المستهلك العصري الذي قد يبحث عما يحتاجه عبر الإنترنت، ولكنه لا يزال يفضل التسوق داخل المتجر.

وسلط الملتقى الضوء على مؤشرات السوق الرئيسية، وكشف عن زيادة كبيرة بنسبة سنوية تقدر بـ 24٪ في الإيجارات التجارية بجميع أنحاء القاهرة الكبرى.

وشهدت منطقة غرب القاهرة أعلى نسبة ارتفاع في قيمة الإيجارات التجارية بنسبة بلغت 30% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ متوسط سعر الإيجار 1,068 جنيهاً للمتر التجاري.

وشهدت أسعار الإيجارات التجارية بمنطقة شرق القاهرة زيادة سنوية بنسبة 22٪، كما أنها تحظى بأعلى نسبة إقبال حيث بلغ متوسط سعر الإيجار 1,239 جنيهاً للمتر التجاري، بينما شهدت أسعار الإيجارات التجارية بمنطقة وسط القاهرة ارتفاعاً بنسبة 21% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ متوسط سعر الإيجار 1,092 جنيهاً للمتر التجاري.