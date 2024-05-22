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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فودافون مصر توقع اتفاقية جديدة لدعم الأمن السيبراني.. تفاصيل

صدى البلد

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن السيبراني، أعلنت شركة ڤودافون مصر عن توقيع اتفاقية تعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتوعية حول الأمن السيبراني.

 

 قام بالتوقيع الدكتور أحمد عبد الحافظ، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأمن السيبراني، مع المهندس محمد زين العابدين، رئيس قسم الأمن السيبراني بشركة ڤودافون مصر، بحضور المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعدد من المسؤولين والخبراء في مجال الأمن السيبراني.

 

 وجاء ذلك خلال فعاليات افتتاح مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام ڤودافون مصر المستمر بدعم الأمن السيبراني في مصر، حيث تعد الشركة من الرواد في تقديم حلول مبتكرة تهدف إلى حماية البيانات وتعزيز الأمن الإلكتروني من خلال هذا التعاون، تسعى ڤودافون إلى نقل خبراتها العالمية في مجال الأمن السيبراني إلى السوق المصري بهدف رفع الوعي بالأمن السيبراني، وهو ما دأبت عليه الشركة من خلال حملات توعية قامت بها بشكل منتظم خلال السنوات الماضية.

تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن السيبراني في مصر، وهي تعكس التزام ڤودافون مصر والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتوفير بيئة رقمية آمنة ومزدهرة. من خلال هذه الجهود المشتركة، يأمل الطرفان في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الوعي بالأمن السيبراني، والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام وخلق بيئة رقمية آمنة.

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