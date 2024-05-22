القوارض حول المناطق الأثرية.. رسالة ماجستير بزراعة جامعة سوهاج

استطاع الباحث أحمد موسي أحمد أحمد الحصول علي درجة الماجستير بتقدير امتياز في رسالته التى تحمل عنوان وقاية النبات التخصص حيوان زراعي ( دراسات بينية وتكسكولوجية علي القوارض حول المناطق الأثرية بجنوب سوهاج) بكلية الزراعة جامعة سوهاج

وناقش الرسالة وأشرف عليها كلا من أ.د أحمد محمود علي سالمان أستاذ الحشرات الاقتصادية ورئيس لجنة الترقيات الاستاتذة والاساتذة المساعدين بكلية الزراعة جامعة سوهاج، وا.د هاني أحمد فؤاد استاذ الحشرات الاقتصادية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بكلية زراعة سوهاح وأ.د عبد العليم سعد سليمان استاذ الحيوان الزراعي ورئيس قسم وقاية النبات بكلية زراعة سوهاج، وأ.د سعودي عبد الوهاب سيد بغدادي استاذ الحيوان الزراعي قسم الحيوان الزراعي بكلية الزراعة جامعة الأزهر بأسيوط.

وأكد الباحث أحمد موسي في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن الرسالة العلمية أهتمت بحل مشاكل القوارض ومكافحتها في المناطق السياحيه والأثرية حيث أن قوارض تلحق أضراراً بالممتلكات التاريخيه والثقافيه من خلال حفر الجحور والممرات ويمكن للقوارض أن تسبب تلف الاثاثات والجدران الاثرية والسياحية مما يؤدي إلي تقليل قيمتها التاريخيه وتسبب زعر وخوف للسياح مما يؤدي إلي فرار السياح والبعد عن الاماكن الاثرية كما تؤثر علي سمعة المناطق السياحيه والأثرية مما يؤدي إلي تراجع عدد الزوار وبالتالي تقليل الدخل السياحي والاقتصاد المحلي مما يؤدي إلي تقليل الاستثمار السياحي وتقليل فرص العمل المتاحة.