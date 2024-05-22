تقرير عالمي: الشرق الأوسط أكثر المناطق حيوية على مستوى المدفوعات الرقمية

استعرض تقرير عالمي حول التطورات والفرص في قطاع المدفوعات الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أبرز التوجهات والفرص في صناعة المدفوعات الرقمية بالمنطقة.

واستند التقرير على آراء أكثر من 100 قائد أعمال وشركات في المجال، وحدد التقرير أهم التطورات في المنطقة، مثل تعدد طرق الدفع والتكيف مع التكنولوجيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي.

وهدف التقرير إلى المساعدة في زيادة معرفة التجار والمهتمين بالمدفوعات الرقمية بهذا القطاع السريع النمو.

وأشار التقرير إلى استعداد شركات المنطقة للتكيف بسرعة مع التغيرات المتلاحقة في بيئة المدفوعات الرقمية.

وأكد التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد من أكثر المناطق حيوية وديناميكية على مستوى المدفوعات الرقمية عالميًا.