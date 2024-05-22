بن زايد: التصدي للتغير المناخي يحتاج لعمل دولي جماعي وجهد مشترك

أفادت صحيفة الخليج الإماراتية بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الامارات، استقبل عدداً من الشركاء الدوليين لـ COP28 تعبيراً عن التقدير لجهودهم وتعاونهم المخلص مع فرق العمل الوطنية في إنجاح المؤتمر وخروجه بـ «اتفاق الإمارات» التاريخي.



وعبر منصة «إكس» قال بن زايد : سعدت باستقبال عدد من الشركاء الدوليين لـ COP28 تعبيراً عن التقدير لجهودهم وتعاونهم المخلص مع فرق العمل الوطنية في إنجاح المؤتمر وخروجه بـ «اتفاق الإمارات» التاريخي.

وختم بن زايد، تعليقه على اللقاء: «التصدي للتغير المناخي عمل دولي جماعي وجهد مشترك والإمارات حريصة على تعزيز كل صور التعاون في هذا المجال من أجل حلول مستدامة تصب في مصلحة الجميع»