وزير الري: 70% من استهلاك المياه العالمي يستخدم في الزراعة وإنتاج الغذاء

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة " تقييم الوضع العالمي لموارد المياه غير التقليدية والطاقة المتجددة"، وذلك ضمن فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه المنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا.

وأكد الدكتور سويلم، فى كلمته بالجلسة على أهمية تطبيق مفهوم "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة" NEXUS في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها المعنى بالمياه، بما يُسهم في التعامل مع تحديات المياه والغذاء التي تواجهها العديد من دول العالم.

وأكد الدكتور سويلم، أن نسبة ٧٠% من استهلاك المياه على المستوى العالمى يستخدم في الزراعة وإنتاج الغذاء، لذا فإن الأمر يتطلب الاعتماد على إعادة إستخدام المياه والتحلية مستقبلاً كمصدر للمياه بجانب الحفاظ علي المصادر الحالية للتعامل مع تحديات المياه ومواجهة الزيادة المتسارعة في السكان من خلال مصادر المياه الغير تقليدية واستخدامها في الإنتاج الكثيف للغذاء.

وأشار إلى أن أسعار تحلية المياه وأسعار الطاقة المستخدمة في التحلية في تناقص مستمر، ومن المتوقع أن يستمر هذا التناقص مستقبلاً مع إستمرار الدراسات البحثية في هذا المجال، وهو ما سيجعل من التحلية للانتاج الكثيف للغذاء ذات جدوى إقتصادية مستقبلاً بشرط الاهتمام ورعاية الباحثين والمؤسسات العلمية وتعزيز البحث العلمى في هذا المجال.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة للتعامل مع تحديات المياه بحيث يكون مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة منصة للتعاون بين الدول لتحقيق المنفعة للجميع.