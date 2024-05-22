محافظ قنا: طرح مبنى شركة الأزياء الحديثة بشارع الجمهورية بفرشوط للاستثمار

وجه محافظ قنا أشرف الداودي،بضرورة تعظيم الاستفادة من أصول المحافظة غير المستغلة بهدف زيادة موارد الدولة واستغلالها في إقامة مشروعات قومية وخدمية بجميع القطاعات من مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها.



جاء ذلك خلال إعلان محافظ قنا اليوم الأربعاء عن طرح مبنى شركة الأزياء الحديثة بشارع الجمهورية بفرشوط للاستثمار.



أوضح المحافظ أن مبنى شركة الأزياء الحديثة يقع على مساحة 500 متر مربع وسيتم طرحه لاستغلاله في الأغراض التجارية وذلك فى ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية.



وعلى صعيد متصل- وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق طبقًا للجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال، مشددا على ضرورة التزام مسئولي الشركات المنفذة لكافة المشروعات بنطاق المحافظة بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية خلال تنفيذ الأعمال، مؤكدًا أهمية توفير بيئة آمنة للعاملين.



وتابع الداودي نسب تنفيذ المشروعات الإنشائية لكباري" الرياح بمدينة قنا، وأبوشوشة بأبوتشت، وكوبري مدينة ابوتشت ، وكوبري بهجورة بنجع حمادي، وكوبري الكوم الأحمر بفرشوط واستكمال أعمال رصف الرزقة بابوتشت" .



واستمع إلى شرح تفصيلي لنسب التنفيذ للمشروعات الإنشائية لعدد من الكباري بالمحافظة، حيث بلغت نسبة تنفيذ مشروع كوبري ابوتشت 40% ، فيما بلغت نسبة تنفيذ كوبري مزلقان السكة الحديد بابوشوشة 71%، وبلغت نسبة تنفيذ كوبري الكوم الأحمر 93% ، وبلغت نسبة تنفيذ كوبري بهجورة 45% ،وبلغت نسبة تنفيذ كوبري الرياح 94% .