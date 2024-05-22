ضمن "حياة كريمة".. صحة الوادى الجديد تنظم قافلة طبية مجانية بمركز الداخلة

نظمت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، قافلة طبية مجانية، اليوم الاربعاء، بقرية الجديدة مركز الداخلة بالمحافظة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، التي تستمر فعالياتها حتى غدا الخميس.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتور هشام بكر هارون، أن القافلة تضم تخصصات طبية مختلفة تشمل نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير الأدوية التي تصرف للمرضى بالمجان.



وأشار هارون، إلى أن القافلة الطبية تأتي في إطار سلسلة القوافل الطبية المختلفة التي يتم إطلاقها ضمن مبادرة "حياه كريمة" في المناطق النائية المتباعدة التي تستحق الرعاية الطبية اللازمة بمراكز المحافظة الإدارية الخمس بالوادي الجديد، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى القوافل الطبية التى تنفذ بالمستشفيات العلاجية وتضم تخصصات مختلفة.