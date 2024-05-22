عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد سالم مديرا لإدارة الحافز الرياضي بوزارة الشباب

صدى البلد

 

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على قرار الوكيل الدائم بتكليف محمد سالم لتولي منصب مدير إدارة الحافز الرياضي بوزارة الشباب والرياضي، وذلك بناءً على ترشيح رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي.

وبدأ سالم مباشرة مهام عمله في إدارة الحافز الرياضي فور صدور القرار رسميًا.

وتختص إدارة الحافز الرياضي بالتعامل مع الرياضيين من طلاب الثانوية العامة والأزهرية وما يوزايهما، بحيث تراجع الإدارة مستحقي الحصول على درجات الحافز الرياصي بالتنسيق بين وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالي، وبمراجعة الاتحادات الرياضية المختلفة.

ويُعد محمد سالم من أبناء وزارة الشباب والرياضة، حيث عمل من قبل في إدارات الحافز الرياضي وتكريم الأبطال والإدارة المركزية للأداء الرياضي وغيرها من الإدارات المختلفة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم على شيرين عبد الوهاب بتهمة سب منتج شهير

13 قراراً حكوميا مهما | بيع أراض بالدولار.. ومفاجأة بشأن وحدات الإسكان

تحرك مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

عمرو الدرديري يكشف موقف السعيد وناصر ماهر من المشاركة بالسوبر الأفريقي المقبل

الذهب نزل.. أسعار المعدن الأصفر اليوم

بشرت بفوز الزمالك وهذا مصير الأهلي.. إيمان خير ترد على توقعات ليلى عبداللطيف

انخفاض 5 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار حدة الموجة الحارة

تعرف على آخر تحديث لسعر السجائر في مصر اليوم بجميع منافذ البيع.. وعقوبات للمتلاعبين

ترشيحاتنا

دوري أبطال إفريقيا| كهربا: شخصية الأهلي تظهر في المباريات الكبيرة

الدواء تحتفل بمرور عامين على إطلاق مشروع النشرات الإلكترونية

يتحدث عن الحارة المصرية.. مخرج "بنقدر ظروفك" يكشف تفاصيل الفيلم

دوري أبطال إفريقيا|مروان عطية: مباراة الترجي صعبة.. والأهلي على قلب رجل واحد

بسبب دونجا .. الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يكرم المغربي ياسين لبحيري

نبيل عبد الفتاح: الاحتلال ينتهج حرب التجويع ضد الفلسطينيين.. وبريطانيا أساس جرائمه|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يظهر بطنها.. جاكت ماجي زوجة محمد صلاح قبل وبعد التعديل بنهائي الدوري الإنجليزي|شاهد

توب مكشوف.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها على انستجرام

في 10 دقائق.. طريقة تحضير فطيرة البيتزا بالجلاش

فستان صيفي.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا

فيديو

واقعة شبرا تتكرر.. سيدة تخدر طفلها من أجل الأموال

قانون المسؤولية الطبية وإدارة القطاع الخاص للمستشفيات.. تصريحات عاجلة لوزير الصحة

فرامل العربية وترخيص المعدية.. مفاجآت في سقوط ميكروباص الفتيات بالنيل

تنبأت به ليلى عبد اللطيف.. اختفاء رئيس دولة شهيرة وطائرته الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

عمرو صبحي يكتب: كفاءة سعة المجال الجوي ضرورة لتحسين شبكة الطرق الجوية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الرمال المتحركة في خليج الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-