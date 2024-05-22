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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تحقق في وجود صلة روسية محتملة بتخريب النصب التذكاري للهولوكوست

صدى البلد

تحقق السلطات الفرنسية فيما إذا كانت أعمال التخريب الأخيرة التي تعرض لها النصب التذكاري للمحرقة في باريس قد تم تدبيرها من قبل أجهزة الأمن الروسية، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الفرنسية.

وفقا للجارديان، في 14 مايو، تم رش حوالي 20 رمزًا باللون الأحمر على الجدران الخارجية للنصب التذكاري، الذي يكرم أولئك الذين أنقذوا اليهود أثناء الاحتلال النازي لفرنسا. أبلغت عمدة باريس آن هيدالغو على الفور عن الكتابة على الجدران باعتبارها عملاً محتملاً معاديًا للسامية، وهو شعور ردده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أدان التخريب ووصفه بأنه "معاداة سامية بغيضة" وإهانة لذكرى ضحايا المحرقة ومنقذيهم.

وذكرت فرانس إنفو أن لقطات المراقبة أظهرت وصول شخصين إلى النصب التذكاري حوالي الساعة الثالثة صباحًا ومعهما رذاذ الطلاء والاستنسل، برفقة اثنين أو ثلاثة آخرين. وغادر هؤلاء الأشخاص، الذين تم تحديدهم على أنهم مواطنون بلغاريون، باريس متوجهين إلى بروكسل بالحافلة بعد وقت قصير من تشويه النصب التذكاري.

ويستكشف المحققون احتمال أن يكون هذا العمل قد تم بأمر من أجهزة الأمن الروسية. وتتوافق هذه الشكوك مع حملة كتابات مماثلة في الخريف الماضي، حيث تم رش نجمة داود على العديد من المباني في باريس وما حولها. هذا الحادث، الذي أثار مخاوف واسعة النطاق من معاداة السامية، يشير أيضًا إلى تنسيق أجنبي.

وفي أكتوبر، ظهرت حوالي 60 نجمة داود على جدران باريس وضواحيها، مطلية باللون الأزرق الذي يذكرنا بالعلم الإسرائيلي. وتم القبض على مواطنين مولدوفيين فيما يتعلق بهذه القضية، وتم التعرف على مدربهم المزعوم على أنه رجل أعمال مولدوفي موالي لروسيا. وأشار المدعون الفرنسيون في ذلك الوقت إلى أن الكتابة على الجدران تم تنفيذها بناء على طلب من شخص في الخارج، يحتمل أن يكون على صلة بأجهزة الأمن الروسية.

وخلال تحقيق العام الماضي، أكدت المدعية العامة لولاية باريس، لور بيكواو، أن حملة الكتابة على الجدران نُفذت بناءً على "طلب صريح" من فرد يقيم في الخارج. وقال مصدر مطلع على القضية لوكالة فرانس برس إن السلطات الفرنسية تشتبه في أن أجهزة الأمن الروسية تقف وراء العملية.

وتؤكد هذه الحوادث المخاوف بشأن التدخل الأجنبي واستخدام الأعمال المعادية للسامية كوسيلة لزعزعة الاستقرار. ويسعى التحقيق الجاري إلى الكشف عن النطاق الكامل لهذه الأنشطة وارتباطاتها المحتملة باستراتيجيات جيوسياسية أوسع.

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