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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة حياة كريمة بأسوان تتابع 13 مشروعا بمجلس قروى أبوهور بنصر النوبة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات ودفع معدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة .

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية الطريق مع الاهتمام بتنفيذ أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام والتشجير والإنارة والتنسيق الحضارى حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان .

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حياة كريمة

من جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بمواصلة الجولات الميدانية لتفقد 13 من المشروعات الجارية بالوحدة المحلية لمجلس قروى أبو هور بمركز نصر النوبة والتى يتبعها 2 قرية فرعية بإجمالى 5 آلاف نسمة .

وأشار السكرتير المساعد إلى أنه تم تفقد عدد 9 مشروعات تم الإنتهاء من تنفيذها بنسبة بنسبة 100% ، فيما جارى العمل فى 4 مشروعات وتضم إنشاء مركز شباب أبو هور ومكتب البريد ، بالإضافة إلى محطة للرفع وإستكمال توصيل خطوط وشبكات الصرف الصحى وخطوط الفايبر حيث وصلت نسب التنفيذ فيها إلى 85% .

وأوضح ياسر عبد الشافى أنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان لتكثيف الجهود لرفع معدلات الإنجاز ، بالإضافة إلى الإلتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ مع استبعاد المقاولين المقصرين وإسناد الأعمال لجهات أخرى أكثر جدية والتزاما .

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