زيزو أفضل لاعب في بطولة الكونفدرالية

أعلن الناقد الرياضي عمرو الدرديري، فوز زيزو بجائزة أفضل لاعب في بطولة الكونفدرالية 2023-2024.

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك: “رسميا سيد أحمد زيزو جناح الزمالك أفضل لاعب في كأس الكونفدرالية موسم 23/24 🏹”.

🥇 الأكثر صناعة للأهداف (6)

🥇 الأكثر مساهمة في الأهداف (9)

🥇 الأكثر صناعة للفرص (23)

🥇 الأكثر صناعة للفرص الخطيرة (7)

🥈 ثاني الأكثر نجاح في المراوغة (16)

🎖 الأعلى تقييما ب 7,64 كتقييم سوفاسكور".



وانتهت مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، بفوز الفريق صاحب الأرض والجمهور بهدفين مقابل هدف، في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية