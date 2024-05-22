زيزو أفضل لاعب في بطولة الكونفدرالية

أعلن الناقد الرياضي عمرو الدرديري، فوز زيزو بجائزة أفضل لاعب في بطولة الكونفدرالية 2023-2024.
وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك: “رسميا سيد أحمد زيزو جناح الزمالك أفضل لاعب في كأس الكونفدرالية موسم 23/24 🏹”.
🥇 الأكثر صناعة للأهداف (6)
🥇 الأكثر مساهمة في الأهداف (9)
🥇 الأكثر صناعة للفرص (23)
🥇 الأكثر صناعة للفرص الخطيرة (7)
🥈 ثاني الأكثر نجاح في المراوغة (16)
🎖 الأعلى تقييما ب 7,64 كتقييم سوفاسكور".
وانتهت مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، بفوز الفريق صاحب الأرض والجمهور بهدفين مقابل هدف، في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية