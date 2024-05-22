مدير تحرير الأهرام: نتنياهو يقود بلاده للهاوية

أكد الدكتور إبراهيم البهي، مدير تحرير جريدة الأهرام، أن الشعب الفلسطيني له حقوق ويجب الاعتراف بها، موضحًا أن ما جاء في مخرجات القمة العربية طالب بوقف إطلاق النار بقطاع غزة والقدس.

وأضاف البهي خلال حواره ببرنامج " مساحة للرأي" المذاع على التلفزيون المصري، أن العالم بالكامل يتحدث عن ما يحدث في قطاع غزة، وأن المنطقة لن تشهد استقرار إلا إذا توقفت الحرب في قطاع غزة.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جميع اللقاءات يتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني ويرفض التهجير القسري، للمواطنين من قطاع غزة، وأن موقف مصر ثابت ولن يتغير.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقود بلاده للهاوية.