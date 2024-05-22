وزير الخارجية السعودي يصل طهران للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني

ذكرت صحيفة ليبانون نيوز أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وصل إلى طهران لتقديم العزاء في وفاة الرئيس الإيراني الراحل حيث سيشارك في مراسم التشييع.

ونقلت وسائل إعلام عراقية، عن مصدر مطلع أمس الثلاثاء، قوله إن رئيس الوزراء العراقي سيشارك في التشييع الرسمي للرئيس الإيراني بالعاصمة طهران.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن "السوداني سيتوجه إلى العاصمة الإيرانية طهران من آجل المشاركة في التشييع الرسمي للرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي يوم غد الأربعاء".

وتحطمت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في محافظة أذربيجان الشرقية شمال شرق إيران.