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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تدين أكاذيب CNN ضد مصر بشأن جهودها في غزة

نجلاء العسيلي، عضو
نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب

ادانت نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب،  وعضو امانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أكاذيب قناة CNN الأمريكية حول دور الوساطة المصرية في صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أنه  ليس بجديد على الإعلام الغربي تزيف الحقائق والذي طالما سعى لتشويه صورة مصر أمام العالم وتغيير الأحداث لصالح الكيان الصهيوني.

وأضافت “العسيلي” في بيان لها، أن  مصر لم تتوان لحظة واحدة عن دورها الرائد في المفاوضات، واقترحت رؤية متكاملة لحل أزمة غزة، وكانت هي رأس زاوية المفاوضات التي تمت في باريس والدوحة وتل أبيب والقاهرة، فكيف يتم الترويج الان لفشلها، فنحن نثق في قيادتنا السياسية وقدرتها على حب الازمات وإن كانت هذه المحاولات من أجل التخلي عن القضية الفلسطينية فهذا لم ولن يحدث مهما كانت الضغوط الموضوعة علينا. 

وأشارت عضو مجلس النواب الي أن هناك جهات تحاول تحميل مصر مسئولية فشل المفاوضات على الرغم من أن مصر لم تتدخل إلا بعد إلحاح شديد للقيام بذلك لخبرتها ونجاحها في تحقيق هدنة سابقة، ولكن اسرائيل تحاول أن تحمل مسئولية الفشل لآخرين من أجل استكمال ممارسة جرائمها وتهدئة شعبها الثائر والغير راضي تماما عن أفعال نتنياهو وهو ما نرفضه تماما، فنحن لن نكون الشماعة التي يعلقوا عليها فشلهم وتورطهم.

ودعت النائبة نجلاء العسيلي وسائل الإعلام إلى توخي الحذر في نشر الأخبار المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتحقق من صحتها قبل نشرها، والابتعاد عن بث الشائعات والمعلومات المزيفة.

 

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