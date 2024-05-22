بلينكن: اللمسات النهائية للاتفاق الأمريكي السعودي قد تستغرق أسابيع

كرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية قريبتان جدًا من إبرام مجموعة من الاتفاقيات بشأن الطاقة النووية والأمن والتعاون الدفاعي وهو المكون الثنائي لاتفاق تطبيع أوسع مع الرياض وإسرائيل.

ووفقا لتايمز أوف إسرائيل، في حديثه خلال جلسة استماع في مجلس النواب، قال بلينكن إن وضع اللمسات النهائية على الاتفاقات "قد يستغرق أسابيع" لكنه حذر من أنه لكي يتمكن التطبيع الأوسع من المضي قدماً، يجب أن يتحقق الهدوء في غزة ويجب إيجاد مسار لإقامة الدولة الفلسطينية.

رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا إنشاء دولة فلسطينية، وهو السبب الرئيسي وراء بقاء رؤية واشنطن لـ "الصفقة الكبرى" للشرق الأوسط بعيدة المنال.