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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"برلمانية الشعب الجمهوري": أكاذيب CNN بشأن الوساطة المصرية في غزة تستهدف التضليل

اللواء محمد صلاح
اللواء محمد صلاح أبو هميلة

أدان اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أمين عام الحزب، وبشدة أكاذيب وادعاءات شبكة CNN حول الوساطة المصرية بشأن الوضع في الدولة الفلسطينية.

 جهود مصر وموقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية

واكد “أبو هميلة” لـ"صدى البلد"، أن جهود مصر وموقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية فالدور المصري تضمن جهود دبلوماسية مستمرة ومفاوضات مكثفة لتحقيق وقف إطلاق النار وإعادة بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك خاصة أنه أمام مسمع ومرأى من العالم أجمع، مؤكدًا أن التقارير الصادرة عن CNN تضمنت معلومات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة.

وتابع النائب حديثة قائلا:" لو سألت جميع أطياف الشعب المصري وفئاته هيكون الرد واحد هو مصر سند قوي للفلسطين ولا يمكن ان تقبل تصفية القضية الفلسطينية فالقضية تهم جميع المصريين والمسلمين والانسانيين وجميع العالم العربي والاسلامي ولن نقبل ابدا بتصفيتها".

وأشار  اللواء محمد صلاح أبو هميلة الي أن المزايدات والاكاذيب التي تستهدف تضليل الري العام لن تجدي نفعا فموقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية ولن يتغير ابدا ومنذ بداية الاشتباكات في 7 اكتوبر ومصر تلعب دولار كبيرة دبلوماسيا وسياسيا من اجل وقف اطلاق النار بقيادة حكيمة من الرئيس السيسي.

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