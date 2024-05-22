طيران الاحتلال يقصف 130 هدفا في غزة خلال 24 ساعة

قال جيش الإحتلال الإسرائيلي إنه خلال اليوم الماضي، ضرب سلاح الجو أكثر من 130 هدفا في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك خلايا لنشطاء مسلحين، وفقا لما نشرته تايمز أوف إسرائيل، ومباني تستخدمها المقاومة، ومراكز مراقبة، وبنى تحتية أخرى.

يستمر القتال في جباليا شمال قطاع غزة، حيث يقول جيش الإحتلال الإسرائيلي إن جنود من لواء المظليين وجهوا غارة بطائرة بدون طيار ضد مستودع أسلحة تابع لحماس كان يتجمع فيه ثمانية نشطاء.

بحسب الجيش، شارك نشطاء حماس في إطلاق الصواريخ، وإطلاق طائرات مسيرة، ومراقبة القوات الإسرائيلية في غزة.

بشكل منفصل، قتل عدد آخر من الفلسطينيين على يد القوات في وسط قطاع غزة، حسبما يضيف جيش الإحتلال الإسرائيلي.