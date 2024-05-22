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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية: إغلاق 6 منشآت مخالفة وضبط 17 بدون ترخيص

صدى البلد

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر نظمت خلال الأسبوع الماضي حملات مكبرة، على 131 منشأة طبية بجميع أنحاء المحافظة؛ بهدف التصدي للمخالفات بتلك الأماكن، وأسفرت عن ضبط 17 منشأة غير مرخصة، وأنذرت الحملات 18 منشآة بالغلق وتم تنفيذ قرارات إغلاق لنحو 6 منشآت مخالفة وإعادة فتح منشأة واحدة و اصدار 22 رخصة جديدة.


ووجه وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الدكتور شريف مكين، باستمرارية الحملات المكثفة للإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، وعدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.


من جهة أخرى، تم البدء في تنفيذ الخطة النصف سنوية لندوات تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا بالمراكز والمدن والأحياء بمتابعة إدارة شئون المرأة بديوان عام محافظة الدقهلية، من خلال وحده تكافؤ الفرص وذلك باشراف ومتابعة الدكتورة هبة البيلي مدير الإدارة بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية والأجهزة المعنية في هذا الشأن، وذلك تنفيذًا لتكليفات المحافظ، الدكتور أيمن مختار، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية إدارة تكافؤ الفرص برئاسة الدكتورة إيمان السبكي وفي اطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠.


وأوضحت الدكتورة هبة البيلي مدير إدارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة أن وحده تكافؤ الفرص برئاسة ياسمين مهند قامت بتنظيم ثلاث ندوات خلال شهر مايو الجاري، وذلك بالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بحي غرب المنصورة، ووحدة تكافؤ الفرص بمركز الجمالية ووحدة تكافؤ الفرص بمركز بني عبيد، وذلك بحي غرب ومركز بني عبيد ومركز الجمالية، تحت عنوان (الابتزاز الالكتروني وكيفية التصدي له) و(معاير اختيار شريك الحياة) و (أضرار التدخين والإدمان وأثره على الأسرة والفرد وكيفية الوقاية منه) واستهدفت الندوات السيدات العاملات بالمراكز والاحياء لرفع وعي المرأة العاملة بعدد من القضايا الاجتماعية المحيطة بها حتى تتمكن المرأة من التعامل مع المشكلات والقضايا الاجتماعية التي من الممكن أن تواجهها وتواجه أسرتها في المجتمع وتوعيتها على الطرق الاجتماعية والقانونية في التعامل مع تلك المشكلات وإليه التصدى لها.

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