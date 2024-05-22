نتنياهو: لن نوافق على إقامة دولة فلسطينية

جدد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، عدم موافقته على إقامة دولة فلسطينية.

وزعم نتنياهو، بأن نية العديد من الدول الأوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية تعتبر"مكافأة للإرهاب".

وأضاف نتنياهو، أن هناك 80% من الفلسطينيين في الضفة يؤيدون ما حدث في 7 أكتوبر.



وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، في وقت سابق من اليوم ، ارتفاع حصيلة عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 35709 شهداء و 79990 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "وفا"، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و 138 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت السلطات الصحية في القطاع إلى أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.