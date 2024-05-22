أمير قطر يغادر طهران بعد تقديم واجب العزاء في وفاة "رئيسي"

غادر أمير قطر تميم بن حمد الجمهورية الإيرانية ، بعد تقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي وعدد من المسؤولين الإيرانيين في حادث تحطم طائرة مروحية.

وقدم الأمير تميم العزاء للمرشد الأعلى للثورة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، في وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي وعدد من المسؤولين، وذلك بمكتبه في العاصمة طهران.

وقدم التعازي أيضا الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وعدد من أعضاء الوفد المرافق له.

كما تم خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها.

