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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حرس الحدود يفوز على الترسانة في دورة الترقي المؤهلة للدوري

صدى البلد

تمكن حرس الحدود من تحقيق الفوز على الترسانة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد حسن الشاذلي بميت عقبة في الجولة الأولى من دورة الترقي المؤهلة لدوري الأضواء .

تقدم  حرس الحدود عن طريق محمد مصطفى في الدقيقة 12 وتعادل أوستن أوتو للترسانة في الدقيقة 30 من ضربة جزاء شهدت جدلا تحكيميا كبيرا ، وأضاف أبو جودة الهدف الثاني للحدود في الدقيقة 47 من عمر الشوط الأول .

ومع الشوط الثانى يحرز نجح المباراة محمود ممدوح من إحراز الهدف الثالث للحدود في الدقيقة 60 من خطأ دفاعى ساذج لمدافعى الترسانة ، وفى الدقيقة 77 يحرز البديل ميدو العطار الهدف الثانى للشواكيش .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد حرس الحدود إلى 3 نقاط في صدارة الدورة ، بينما يستمر الترسانة في مؤخرة جدول الدورة بصفر من النقاط .

وفى المباراة الثانية فاز سبورتنج على منتخب السويس بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المكس بالإسكندرية ، أحرزه طارق السيد في الدقيقة 61 من عمر المباراة ليرتفع رصيد الفريق السكندري إلى 3 نقاط في وصافة المجموعة ، بينما يستمر أبناء الغريب عند صفر من النقاط في المركز الثالث .

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