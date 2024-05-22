وفد سوري يقدم واجب العزاء في الرئيس الإيراني

شارك رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس اليوم علي رأس وفد سوري في مراسم تشييع جثامين الشهداء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، وذلك في العاصمة الإيرانية طهران.

ووفق بيان سوري؛ فقد ضم الوفد السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل واللواء علي مملوك مستشار شؤون الأمن الوطني في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

وقدم المهندس عرنوس والوفد المرافق واجب العزاء إلى النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر وللقيادة والحكومة والشعب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، واصفاً الرئيس الراحل بالأخ والصديق لسورية وشعبها.

ومن جانبه؛ قال المهندس عرنوس في تصريح صحفي على هامش مشاركته في مراسم تشييع الراحلين إنه في هذه اللحظات العصيبة نودع كوكبةً من الإخوة والأصدقاء الأعزاء، بكلِّ حزنٍ وأسى، وتسليمٍ بقضاء الله؛ وقدره الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية ورفاقهما الذين ارتقوا إلى جوار ربهم أثناء خدمة وطنهم، غادرونا جسداً وسيبقون معنا روحاً وفكراً وقيماً.

وقال المهندس عرنوس: أعطى الرئيس الراحل رئيسي العلاقات السورية الإيرانية الكثير من اهتمامه ورعايته، والتي تجلت بوضوح خلال زيارته التاريخية إلى دمشق خلال شهر أيار من العام 2023، ولقائه بالسيد الرئيس بشار الأسد.

وأضاف : حرص الراحل على أن تكون العلاقات السورية-الإيرانية نموذجاً في علاقات التعاون الدولي على كافة الصُّعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولما يصب في مصلحة البلدين.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: نستذكر بكثير من الإجلال والتقدير المواقف السامية والمبدئية للراحل الرئيس إبراهيم رئيسي.

وكان وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وصل في وقت سابق اليوم إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما.