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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تسعى للحصول على دعم خليجي للدرع الصاروخية للتصدي لإيران

صدى البلد

تستفيد الولايات المتحدة من النجاح الدفاعي الأخير لإسرائيل ضد الهجمات الصاروخية الإيرانية لتعزيز الدعم للدرع الدفاعي الصاروخي الإقليمي، من خلال اجتماعات حاسمة في الرياض يوم الأربعاء تهدف إلى تعزيز هذا الهدف الاستراتيجي طويل الأمد.

ووفقا لتايمز أوف إسرائيل، يأمل المسؤولون الأمريكيون أن تؤدي محادثات الدفاع مع مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية إلى تعزيز التكامل الدفاعي بين الحلفاء الخليجيين. وتتجلى أهمية هذه الجهود في الاعتراض الناجح لمئات الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية التي استهدفت إسرائيل الشهر الماضي، وهي شهادة على سنوات من الجهود الدفاعية المتكاملة بين إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

شدد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، على أهمية هذا التكامل. "لم يغب عن [حلفاء الولايات المتحدة في الخليج] أن فعالية الدفاع ضد هذا الوابل الكبير والمتطور من قبل إيران لم تكن فقط بسبب القدرات الفردية لهذه البلدان ولكن حقيقة أن هناك قدرًا كبيرًا من التكامل بين الدول. 

ومع ذلك، يشير خبراء مثل دانا سترول، مستشارة سياسة الشرق الأوسط السابقة في البنتاجون، إلى أن دول الخليج كانت تاريخياً مترددة في تبادل المعلومات الدفاعية الحساسة، مثل بيانات الرادار، والتي يمكن أن تكشف نقاط الضعف. وشدد سترول، الذي يعمل الآن في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، على أن هذه الدول بحاجة إلى اتخاذ قرارات سياسية حاسمة لتعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية الإقليمية وتأمين الاتصالات.

وأشار سترول أيضًا إلى الشكوك المستمرة بين الحلفاء الخليجيين فيما يتعلق بالتزام أمريكا بالدفاع عنهم خارج إسرائيل. وقالت إنه يجب على واشنطن أن تعلن بوضوح عن استعدادها لدعم هؤلاء الشركاء إذا واجهوا هجمات مباشرة من إيران. وأضافت: "يجب على واشنطن أيضًا أن توضح لهؤلاء الشركاء أنه يمكنهم توقع نفس المستوى من الدعم الدفاعي إذا هاجمتهم إيران بشكل مباشر".

وتتجلى الضرورة الملحة لهذا التكامل الدفاعي الإقليمي من خلال إطلاق إيران غير المسبوق لأكثر من 300 صاروخ باليستي وصاروخ كروز وطائرة بدون طيار في 14 أبريل. وعلى الرغم من اعتراض معظم الصواريخ، إلا أن بعض القذائف وصلت إلى إسرائيل، مما تسبب في أضرار طفيفة وإصابة فتاة صغيرة بجروح خطيرة.

ويضم الوفد الأمريكي في الرياض مسؤولين من مختلف الوكالات العسكرية والدفاعية، بما في ذلك هيئة الأركان المشتركة، ووكالة الدفاع الصاروخي، والقيادة المركزية الأمريكية، ووكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي. وستشارك جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي – المملكة العربية السعودية والكويت وعمان والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة – رغم أن إسرائيل لن ترسل ممثلاً عنها.

كما سلطت  دانا سترول، مستشارة سياسة الشرق الأوسط السابقة في البنتاجون، الضوء على التحدي المستمر المتمثل في قيام دول مجلس التعاون الخليجي بشراء أنظمة عسكرية من مجموعة متنوعة من الموردين، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا. ويعمل هذا التنوع على تعقيد الجهود الرامية إلى تطوير الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل (IAMD)، نظراً لعدم توافق الأنظمة الروسية أو الصينية مع المعدات الأمريكية. وحثت جيوش دول مجلس التعاون الخليجي على الالتزام "بشراء أنظمة أمريكية" أو الحصول على أنظمة من مصادر موثوقة أخرى لمتابعة تطوير الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل الفعال.

ومع استمرار تصاعد التوترات الإقليمية، لا سيما مع استمرار الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي يشنها الحوثيون في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر، تأمل الولايات المتحدة أن تلهم اجتماعات الرياض حلفاء الخليج للتغلب على عدم ثقتهم ورؤية قيمة استراتيجية موحدة للدفاع الصاروخي. 

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