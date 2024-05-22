لهذا السبب | وفاة لاعب مغربي يتسبب في صدمة

توفى أيوب آيت عيشت لاعب فريق الرياضي البلدي لورزازات المغربي مساء اليوم الأربعاء، بشكل مفاجئ وصادم.



ونشر نادي الرياضي البلدي لورزازات الذي يشغل دوري الهواة بيانًا عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» أكد خلاله وفاة لاعبه بعد تعرضه لأزمة قلبية.

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وكتب النادي على حسابه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى جوار ربه لاعبنا الخلوق أيوب أيت عيشت، تعازينا الحارة لأفراد عائلته ولجميع مكونات النادي الرياضي البلدي لورزازات وللجمهور الورزازي كافة، رحم الله الفقيد وجعله من أهل الجنة مع الشهداء والصديقين والصالحين".

ونشر النادي أيضا تعزية جمال كعواشي رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم هواة، التي قدم من خلالها أحر التعازي لأسرة اللاعب ومكونات الفريق.