أتمنى يراجع نفسه.. إعلامي يوجه رسالة إلى حسام حسن بسبب سام مرسي

علق الإعلامي أمير هشام، على استبعاد سام مرسي من قائمة منتخب مصر، رغم تألقه في الدوري الإنجليزي.

وكتب أمير هشام، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "مستغرب جدا بصراحة من استبعاد أفضل لاعب في الموسم في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، سام مرسي، من المنتخب، على حسب تأكيدات الكابتن حسام حسن في جلسته الأخيرة مع الزملاء الصحفيين، ومش لاقي أي سبب مقنع لعدم ضمه، خصوصا وهو بيقدم أعلى المستويات في دوري صعب جدا".

وأضاف: "أتمنى الكابتن حسام حسن يعيد التفكير في ضمه؛ لأنه دايما بيأكد من خلال تصريحاته، إنه مهتم بضم العناصر الأجهز من اللاعبين، وماعتقدش في أجهز من سام مرسي دلوقتي، سواء على المستوى الفني أو المعنوي".