عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أتمنى يراجع نفسه.. إعلامي يوجه رسالة إلى حسام حسن بسبب سام مرسي

صدى البلد

علق الإعلامي أمير هشام، على استبعاد سام مرسي من قائمة منتخب مصر، رغم تألقه في الدوري الإنجليزي.

وكتب أمير هشام، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "مستغرب جدا بصراحة من استبعاد أفضل لاعب في الموسم في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، سام مرسي، من المنتخب، على حسب تأكيدات الكابتن حسام حسن في جلسته الأخيرة مع الزملاء الصحفيين، ومش لاقي أي سبب مقنع لعدم ضمه، خصوصا وهو بيقدم أعلى المستويات في دوري صعب جدا".

وأضاف: "أتمنى الكابتن حسام حسن يعيد التفكير في ضمه؛ لأنه دايما بيأكد من خلال تصريحاته، إنه مهتم بضم العناصر الأجهز من اللاعبين، وماعتقدش في أجهز من سام مرسي دلوقتي، سواء على المستوى الفني أو المعنوي".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم على شيرين عبد الوهاب بتهمة سب منتج شهير

13 قراراً حكوميا مهما | بيع أراض بالدولار.. ومفاجأة بشأن وحدات الإسكان

عمرو الدرديري يكشف موقف السعيد وناصر ماهر من المشاركة بالسوبر الأفريقي المقبل

الذهب نزل.. أسعار المعدن الأصفر اليوم

بشرت بفوز الزمالك وهذا مصير الأهلي.. إيمان خير ترد على توقعات ليلى عبداللطيف

انخفاض 5 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار حدة الموجة الحارة

تعرف على آخر تحديث لسعر السجائر في مصر اليوم بجميع منافذ البيع.. وعقوبات للمتلاعبين

لاعب نهضة بركان المغربي يرد على بيان إدارة نادي الزمالك| تفاصيل

ترشيحاتنا

للمرة السادسة.. كيليان مبابي يتوج بجائزة هداف الدوري الفرنسي

تطاول عليا بأبشع الألفاظ.. الفنانة أميرة هاني تكشف تفاصيل تطاول سائق أوبر عليها

اتحاد أمهات مصر: إنشاء المجلس الوطني للتعليم يعكس اهتمام الرئيس بتطوير المنظومة

بعد شائعات الارتباط.. أول ظهور لـ ويجز مع أسماء جلال| اعرف السبب

وزير التعليم: نهتم بتخريج أجيال بمواصفات مناسبة لسوق العمل ووظائف المستقبل

دوري أبطال إفريقيا| كهربا: شخصية الأهلي تظهر في المباريات الكبيرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منافسة قوية.. جدل على السوشيال بعد ظهور نبيلة عبيد بإطلالة ياسمين صبري

بعد تدهور صحته.. أسباب صادمة لـ مرض شاروخان | تفاصيل

لأصحاب هذه الأمراض .. جمال شعبان يعلن مفاجأة تحدث في الصيف لجسمك

بعد إصابتك بضربة شمس.. آلية تبريد الجسم وكيف تحمي نفسك منها

فيديو

واقعة شبرا تتكرر.. سيدة تخدر طفلها من أجل الأموال

قانون المسؤولية الطبية وإدارة القطاع الخاص للمستشفيات.. تصريحات عاجلة لوزير الصحة

فرامل العربية وترخيص المعدية.. مفاجآت في سقوط ميكروباص الفتيات بالنيل

تنبأت به ليلى عبد اللطيف.. اختفاء رئيس دولة شهيرة وطائرته الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

عمرو صبحي يكتب: كفاءة سعة المجال الجوي ضرورة لتحسين شبكة الطرق الجوية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الرمال المتحركة في خليج الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-