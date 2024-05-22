أيمن حسين : الاستدامة أصبحت ضرورة ملحة فى القطاع العقارى

صرح المهندس أيمن حسين، رئيس مجلس إدارة مجموعة Sky Investments أن الاستدامة لفظ أصبح دارجا لدى القطاع العقارى خلال السنوات القادمة .

وقال خلال مؤتمر صحفى اليوم الاستدامة تشمل كيفية استخدام مواد بناء تتسم بالحفاظ على البيئة وقلة الاهدار من الموارد الطبيعية كما تشمل مزيد من الاستخدام لمواد البناء المحلية تخفيفا للاستيراد .

وأشار إلى أن الاستدامة أيضا تشمل الاستخدام الأمثل للطاقة ومواردها دون هدر .

وقال إن المصريين بيحبوا الساحل فى الصيف لذا هو منطقة صاعدة واعدة دائما

لافتا إلى أن القاهرة لا تزال محط أنظار العملاء ولا تزال منطقة اكتوبر زالشبح زايد والتجمع بها العديد من الفرص الكبرى .

وأعلن عن شراكة جديدة لتدشين شركة جديدة للمساهمة في التطوير العقاري تركز على خلق بيئة سكنية وتجارية صحية ومستدامة.