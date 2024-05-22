رجال سلة الأهلي| سيف سمير: نسعى لحصد لقب الـ«BAL» للعام الثاني على التوالي

أكد سيف سمير كابتن الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي أن اللاعبين على أتم الاستعداد للمشاركة في نهائيات بطولة إفريقيا للأندية الـ«BAL» وأن الجميع لديهم إصرار كبير على العودة للقاهرة بكأس البطولة للمرة الثانية على التوالي.

وأوضح قائد سلة الأهلي أن الجلسة التي عقدها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي مع الفريق قبل السفر إلى رواندا كان لها أثر إيجابي كبير.. ووجه له الشكر على دعمه الكبير والمتواصل للفريق الأمر الذي يعطي اللاعبين دائمًا دفعة معنوية ويحفزهم على التتويج بكل البطولات.

وأكد سيف سمير أنه يعتبر الجيل الحالي في سلة الأهلي من أفضل الأجيال التي مرت على النادي بفضل الألقاب والبطولات التي حققها الفريق، وأكد أن هذه الإنجازات لن تتوقف وأن الفريق سيسعى دومًا لحصد المزيد من البطولات.

وأشار سيف سمير إلى أن بطولة الـ«BAL» هذا العام ستكون صعبة نظرًا للمستويات العالية للفرق المشاركة، مؤكدًا أن الأهلي يخوض البطولة وهو حامل اللقب كما أن الفريق تم دعمه بعدد من اللاعبين المحترفين على أعلى مستوى وهو ما يجعله قادرًا على تحقيق اللقب.

ووجه سيف سمير رسالة لجمهور الأهلي الذي يدعم الفريق باستمرار ويقف خلفه في كل البطولات، مؤكدًا أن لاعبي الفريق سوف يبذلوا كل ما لديهم من أجل حصد لقب بطولة الـ«BAL» لإسعاد جماهير الأهلي الوفية.



