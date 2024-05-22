المتظاهرون يعطلون خطاب سوناك الانتخابي المبلل بالمطر

شاب إعلان رئيس الوزراء ريشي سوناك عن إجراء انتخابات عامة مبكرة في 4 يوليو، خارج المبني رقم 10 داونينج ستريت (مقر الحكومة البريطانية) أمطار غزيرة واحتجاجات صاخبة، مما قدم خلفية غير مثالية لما كان من المفترض أن يكون لحظة محورية خلال خوض حملته وحزبه المحافظ صراعًا شاقًا لتمديد 14 عامًا في السلطة.

وفقا لسي أن أن، كافح سوناك، الذي غمرته الأمطار وكاد أن يغرق بسبب نشيد حملة حزب العمال عام 1997 "الأشياء لا يمكن إلا أن تتحسن" الذي تردد من مكبرات صوت المتظاهرين، لإلقاء خطابه. لقد غمر الطقس العاصف الجزء الخلفي من بدلته، وكان ذلك مرئيًا بشكل صارخ وهو يستدير ويتراجع إلى داخل المبنى.

كان لدى رئيس الوزراء خيار التحدث في الداخل في غرفة إحاطة إعلامية مصممة خصيصًا، لكنه اختار عتبة الباب الشهيرة على الرغم من الطقس، وهو القرار الذي قد يندم عليه الآن.

المواضيع في خطاب سوناك

تطرق خطاب سوناك الحافل بالمطر إلى موضوعات مألوفة تهدف إلى مواجهة الانتقادات الموجهة لقيادته. وأشار إلى التحديات غير المسبوقة لجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، واضعا إياها على أنها الأهم منذ الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من أن النقاد يجادلون بأن الاقتصادات المماثلة كانت أفضل حالا، إلا أن سوناك ادعى أنه استعاد "الاستقرار الاقتصادي الذي حصل عليه بشق الأنفس".

وكانت الهجرة غير الشرعية موضوعا رئيسيا، حيث روج سوناك للشراكة الرواندية المثيرة للجدل، على الرغم من أنه لم يتم ترحيل أي طالبي لجوء حتى الآن بموجب هذا المخطط. وأشار أيضًا إلى السياسات الطموحة ولكن المتعثرة، مثل مبادرة جيل خالٍ من التدخين، والتي فشلت في إحراز تقدم قبل الانتخابات.

وهاجم سوناك السجل السياسي لزعيم حزب العمال كير ستارمر، واتهمه بالافتقار إلى الوضوح بشأن موقفه.

أشار لوك ماكجي من شبكة سي إن إن إلى أن خطاب سوناك يفتقر إلى الإثارة المعتادة في الإعلانات السياسية الكبرى الصادرة عن داونينج ستريت، والتي غالبًا ما تكون مخصصة للاستقالات أو الإعلانات السياسية المهمة. وبدلاً من ذلك، كرر خطاب سوناك صورته كزعيم ثابت خلال الأوقات المضطربة.

وسلط الضوء على دوره في تنفيذ مخطط الإجازة أثناء عمليات إغلاق كوفيد، وشدد على ثباته في مواجهة الشكوك العالمية، من العدوان الروسي إلى تهديدات الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، فإن اللهجة السلبية تجاه حزب العمال والافتقار إلى أفكار جديدة ملهمة قد تعكس التحديات التي يواجهها الحزب الذي يسعى لإعادة انتخابه بعد 14 عامًا في السلطة. إن عرض سوناك، على الرغم من تصوير نفسه كمرشح للتغيير بأفكار جديدة، يواجه سؤالًا حاسمًا للناخبين: ​​لماذا يجب أن تُمنح حكومته فترة ولاية أخرى؟

ومع بدء الحملة الانتخابية، ستكون قدرة سوناك على التغلب على هذه النكسات ونقل رؤية مقنعة للمستقبل أمرًا محوريًا. قد يكون خطابه المبلل والمتقطع خارج المبنى رقم 10 بمثابة استعارة للمعركة الشاقة التي سيواجهها في الأشهر المقبلة.