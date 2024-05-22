برلماني: إعلان النرويج وإسبانيا وأيرلندا الاعتراف بفلسطين ضربة على رأس حكومة الاحتلال

قال النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إن هناك رأي عالمي واسع ضد الجرائم الوحشية التي تقوم بها اسرائيل في قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات والقيام بعملية إبادة جماعية، مشيدا بقرار النرويج وأيرلندا وإسبانيا التاريخي الاعتراف بالدولة الفلسطينية بدءا من 28 مايو الجاري.

ضربة على رأس حكومة الاحتلال

وأوضح المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن إعلان الثلاث دول الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضربة على رأس حكومة الاحتلال، كما أن إعلان النرويج استعدادها لاعتقال رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو ووزير الدفاع جالانت، يؤكد أن الاحتلال يخسر عالميا وأن خطواته ستكون محاصرة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إعلان يوناس غار ستوره رئيس الوزراء النرويجي، الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 مايو، ستتبعها خطوات عالمية مماثلة، مؤكدة على حق الفلسطينيين في دولة مستقلة على حدود 4 يونيو 1967.

واختتم النائب يسري المغازي، بالقول: إن مصر كان لها ولا يزال السبق عالميا في فضح جرائم الاحتلال وكشف مخططاته في الإبادة الجماعية، وفي تهجير الفلسطينيين وجعل قطاع غزة غير قابل للحياة، مشددا أن وقفة القيادة السياسية لنصرة الشعب الفلسطيني تاريخية بكل معاني الكلمة.