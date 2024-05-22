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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

للمرة السادسة.. كيليان مبابي يتوج بجائزة هداف الدوري الفرنسي

كيليان مبابي
كيليان مبابي

حصل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، على جائزة هداف الدوري الفرنسي للموسم المنتهي 2023-2024، للمرة السادسة على التوالي في تاريخه.

وتوج مبابي باللقب؛ بعد تسجيله 27 هدفا، وقدم 7 تمريرات حاسمة، ومساهمته في تسجيل 34 هدفا خلال 29 مباراة بالدوري الفرنسي خلال هذا الموسم.

ونجح فريق باريس سان جيرمان، في حصد لقب الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي، للمرة الثالثة على التوالي، والثانية عشرة في تاريخه.

ومن المقرر أن يغادر كيليان مبابي، نادي باريس سان جيرمان خلال الصيف الحالي، فور نهاية عقده بنهاية الموسم، بعد 7 سنوات قضاها مع الفريق منذ موسم 2017-2018.

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