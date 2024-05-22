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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يستقبل بعثة الترجي التونسي الشقيق بالورود بمطار القاهرة

صدى البلد

استقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعثة الترجي التونسي، استعدادا لخوض لقاء العودة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي والمحدد لها السبت المقبل بإستاد القاهرة.

واستقبل الخطيب بعثة الترجي بالورود والترحاب داخل مطار القاهرة.

وفي وقت سابق عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عدة اجتماعات اليوم للوقوف على كافة الترتيبات الخاصة بمباراة العودة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي الشقيق والمحدد لها السبت المقبل بإستاد القاهرة.. 

جاء في مقدمة الاجتماع الأول والذي جرى بحضور الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم، وجمال جبر مدير الإعلام، مناقشة الاستقبال الخاص بفريق الترجي التونسي عند وصوله القاهرة الأربعاء. 

وتحدث الكابتن محمود الخطيب عن الاستقبال والذي لا بد أن يليق بنادي الترجي والعلاقة التاريخية التي تربطه بالنادي الأهلي على مر الأجيال. وتقرر أن يكون الكابتن محمود الخطيب على رأس وفد النادي الذي سوف يستقبل فريق الترجي بمطار القاهرة.

وكلف رئيس النادي الدكتور سعد شلبي والكابتن سمير عدلي وجمال جبر بكافة الترتيبات اللازمة، والتأكيد على الترحاب بنادي الترجي التونسي الشقيق في بلده الثاني مصر، وبيته النادي الأهلي، وأن يكون الاستقبال «طيبًا» ويعكس العلاقة الوطيدة بين الناديين، وكذا الترحيب بالجماهير التونسية في القاهرة، خاصة وأن العلاقة التاريخية بين الأهلي والترجي سوف تظل  أكبر من نتيجة أي مباراة في كرة القدم.

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