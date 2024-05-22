الخطيب يستقبل بعثة الترجي التونسي الشقيق بالورود بمطار القاهرة

استقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعثة الترجي التونسي، استعدادا لخوض لقاء العودة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي والمحدد لها السبت المقبل بإستاد القاهرة.

واستقبل الخطيب بعثة الترجي بالورود والترحاب داخل مطار القاهرة.

وفي وقت سابق عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عدة اجتماعات اليوم للوقوف على كافة الترتيبات الخاصة بمباراة العودة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي الشقيق والمحدد لها السبت المقبل بإستاد القاهرة..

جاء في مقدمة الاجتماع الأول والذي جرى بحضور الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم، وجمال جبر مدير الإعلام، مناقشة الاستقبال الخاص بفريق الترجي التونسي عند وصوله القاهرة الأربعاء.

وتحدث الكابتن محمود الخطيب عن الاستقبال والذي لا بد أن يليق بنادي الترجي والعلاقة التاريخية التي تربطه بالنادي الأهلي على مر الأجيال. وتقرر أن يكون الكابتن محمود الخطيب على رأس وفد النادي الذي سوف يستقبل فريق الترجي بمطار القاهرة.

وكلف رئيس النادي الدكتور سعد شلبي والكابتن سمير عدلي وجمال جبر بكافة الترتيبات اللازمة، والتأكيد على الترحاب بنادي الترجي التونسي الشقيق في بلده الثاني مصر، وبيته النادي الأهلي، وأن يكون الاستقبال «طيبًا» ويعكس العلاقة الوطيدة بين الناديين، وكذا الترحيب بالجماهير التونسية في القاهرة، خاصة وأن العلاقة التاريخية بين الأهلي والترجي سوف تظل أكبر من نتيجة أي مباراة في كرة القدم.

436271495_998956258265309_2869932208560662724_n

443699319_998956138265321_3237475696197085746_n

443714084_998956274931974_1733776492082458211_n

443714657_998956161598652_3145012198199776788_n

443717708_998956354931966_7382703139795868980_n

443717742_998956151598653_1182543644753536567_n

443732576_998956364931965_1590698651258155489_n

443819604_998956298265305_3655269478653244510_n

443943152_998956304931971_8602929359029961062_n