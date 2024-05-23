إسلام صادق: وساطة الشناوي تنهي أزمة عمر كمال وحسام حسن

أكد الإعلامي إسلام صادق أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر يدرس استدعاء عمر كمال عبدالواحد لاعب فريق الأهلي لمعسكر منتخب مصر القادم قبل انطلاق تصفيات كأس العالم القادم.



وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"تدخل محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي لتقريب وجهات النظر بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وعمر كمال عبدالواحد لحل الخلاف الذي نشب بينهما منذ تدريب حسام حسن لفريق المصري البورسعيدي".

وتابع:"من المنتظر أن يعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ضم عمر كمال عبدالواحد لقائمة الفراعنة لمعسكر يونيو قبل مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو".