شاهد .. خطاب الزمالك إلى وليد العطار لتأجيل مباراة بروكسي في كأس مصر

بعد استدعاء الخماسي الأجنبي لمنتخبات بلادهم

انفرد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، بخطاب موجه من نادي الزمالك إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، باستدعاء 5 لاعبين أجانب لمنتخبات بلادهم يوم 28 مايو الجاري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "تم استدعاء كل من الأوغندي موتيابا والبنيني سامسون أكينولا والتونسيين حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري، والفلسطيني ياسر حمد للانضمام إلى منتخبات بلادهم بالمعسكر المقبل".

وأضاف أمير هشام: "الزمالك أكد في خطابه أن استدعاء الخماسي يأتي بخلاف لاعبي الفريق المنتظر انضمامهم إلى معسكر منتخب مصر المقبل، وبناءً عليه طلب النادي تأجيل مباراته أمام بروكسي في دور الـ32 من بطولة كأس مصر".

واختتم أمير هشام: "الاتحاد التونسي طلب انضمام علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي قبل إصابته، وسوف يتم الرد بالتقرير الطبي وحاجة اللاعب للعلاج".