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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| مجلس الحرب الإسرائيلي يأمر فريق التفاوض باستئناف العمل على صفقة تبادل في غزة.. رفع كسوة الكعبة استعدادًا لموسم الحج.. تحذير عاجل من الأرصاد

حدث ليلا
حدث ليلا

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع "صدى البلد"، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الخميس، ويتضمن أهم الأحداث.

 

مجلس الحرب الإسرائيلي يأمر فريق التفاوض باستئناف العمل على صفقة تبادل في غزة
قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الخميس، إن مجلس الحرب الإسرائيلي أمر فريق التفاوض باستئناف العمل على صفقة لإطلاق سراح المحتجزين.

 

استشهاد 16 فلسطينيًا بينهم 10 أطفال وسط غزة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية في أنباء عاجلة منذ قليل، باستشهاد 16 فلسطينياً، بينهم 10 أطفال في قصف  إسرائيلي على منزل في حي الدرج وسط مدينة غزة.

 

تريزيجيه يحسم الجدل بشأن عودته للأهلي
نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات محمود تريزيجيه بشأن عودته للنادي الأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال محمود تريزيجيه عبر برنامج اللعيب: "لا يوجد أي تواصل مع مسؤولي الأهلي على الإطلاق، وأنا تحت أمره في أي وقت"

 

رفع كسوة الكعبة استعدادًا لموسم الحج 1445 هجريا | صور
أعلن الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة، رفع ‫كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم حج 1445هجرية.

 

عايزني في الحرام.. حيلة شاب لتبرير قتـ.ل ممرض بولاق الدكرور
لجأ شاب إلى حيلة للإفلات من حبل المشنقة بعد قيامه بقتل ممرض بمنطقة بولاق الدكرور فادعى محاولة المجني عليه ممارسة علاقة محرمة معه ليخفي الدافع الحقيقي لسرقته.

 


الساعات الأشد سخونة قربت.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن الطقس ودرجات الحرارة
تستمر الموجة شديدة الحرارة اليوم الخميس على القاهرة والمحافظات بحسب الأرصاد، إذ يتوقع الخبراء أن يسود البلاد  طقس شديد الحرارة نهارا علي أغلب الانحاء.


حكم رادع للمتهمين بخطف شخص واحتجازه ببولاق الدكرور
قضت محكمة جنوب الجيزة، بمعاقبة 9 متهمين بالحبس المشدد 5 سنوات لخطف وسرقة واحتجاز شخص بمنطقة بولاق الدكرور.

 

وجب محاكمتها...نضال الأحمدية تتوعد أصالة بالحبس .. فماذا حدث ?
هاجمت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية  المطربة  أصالة نصري، عبر حسابها بموقع  التواصل الاجتماعي أكس

وكتبت الإعلامية نضال الأحمدية عبر حسابها بموقع أكس  : حين تصل أصالة نصري إلى مطار بيروت سيلقى القبض عليها للتحقيق والتوقيف، هذا وعد.


خبير آثار : الحقائق الدينية والأثرية أشارت إلى النهر الجاف المكتشف قرب الأهرامات
أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان أن الحقائق الدينية والأثرية أشارت إلى النهر الجاف المكتشف قرب الأهرامات. 
 

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