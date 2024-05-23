قوى فلسطينية تعلن حداداً في جنين الخميس بعد اغتيال إسرائيل 11 شخصاً

أعلنت القوى الوطنية في جنين أنها ستنفذ إضراباً شاملاً، الخميس، حداداً على قتل إسرائيل 11 شخصاً في عملية اقتحام استمرت يومين للمدينة ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن القوات الإسرائيلية انسحبت من جنين المدينة والمخيم، بعد يومين كاملين أصيب خلالهما أيضاً عدد من المواطنين.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوة إسرائيلية أطلقت النار على طواقم صحافية تعمل في مدينة جنين، حيث ينفذ الجيش الإسرائيلية عملية عسكرية أسفرت حتى الآن عن قتل 11 فلسطينياً على الأقل.

وذكرت الوكالة أن القوة الإسرائيلية التي لا تزال في جنين منذ صباح الثلاثاء تحاصر فندقاً يستخدم الصحافيون العاملون في المدينة غرفة حراسة به لإعداد قصصهم الخبرية.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات كبيرة صوب الفندق، مشيرة إلى إصابة أحد العاملين بالفندق جراء إطلاق جنود إسرائيليين الرصاص عليه.