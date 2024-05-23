الرئيس الأوكراني: يمكن لقمة السلام أن تستعيد الفعالية الكاملة لميثاق الأمم المتحدة

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس /الأربعاء/، أنه يمكن لقمة السلام ومشاركة زعماء العالم بها أن "تستعيد الفعالية الكاملة لميثاق الأمم المتحدة".



وقال زيلينسكي -في كلمة له عبر الفيديو أوردتها وكالة أنباء "يوكراينفورم" اليوم- إنه عقد اجتماعاً اليوم مع مجلس الأمن القومي والدفاع والأركان للبلاد، وناقشوا سوياً الإنتاج الأوكراني العسكري فيما يخص الحرب الإلكترونية، والطائرات بدون طيار، والبرنامج الصاروخي، والإجراءات الخاصة بمواجهة القنابل الجوية الروسية.



وأوضح الرئيس الأوكراني: "إن هذا موضوع صعب، فبينما نرى بعض التقدم الجيد في الحرب الإلكترونية، والطائرات بدون طيار، وبرنامج الصواريخ، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لمواجهة القنابل الروسية". وتابع زيلينسكي: "لا يوجد بديل، فأوكرانيا تحتاج إلى أنظمة وتكتيكات تسمح لنا بالدفاع عن مواقعنا ومدننا ومجتمعاتنا من هذه القنابل".



وأضاف: "لم تتغير اتجاهات المعارك الرئيسية في أوكرانيا، وهي تشمل في المقام الأول بوكروفسك واتجاهات دونيتسك الأخرى. وكذلك اتجاه كوبيانسك في منطقة خاركيف. وينصب التركيز الرئيسي على المنطقة الحدودية بأكملها، ليس فقط في منطقة خاركيف ولكن أيضًا في منطقة سومي. كما أن مهمة وحداتنا لم تتغير أيضاً، ويجب علينا إلحاق أكبر عدد ممكن من الخسائر بالروس".



وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني، إن رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، أكد له في محادثة هاتفية مشاركة بلاده في قمة السلام المرتقبة في سويسرا يونيو المقبل.



وأضاف زيلينسكي: "لقد تحدثت مع صديق عظيم لأوكرانيا وهو رئيس وزراء ألبانيا إدي راما. وناقشنا الاستعدادات لقمة السلام المقبلة في سويسرا. وأنا ممتن لرئيس الوزراء على تمثيل ألبانيا في القمة".



وأطلع زيلينسكي رئيس الوزراء الألباني على الوضع في ساحة المعركة، ولا سيما الدفاع عن منطقة خاركيف، حسب "يوكراينفورم" التي أوضحت أن الطرفين ناقشا أيضاً المزيد من التعاون الدفاعي بين الجانبين.

ووصفت وكالة الأنباء الأوكرانية قمة السلام والأهداف الأوكرانية قائلة إن "الصيغة الأوكرانية للسلام هي آلية دبلوماسية تقدمها بلادنا لتحقيق نهاية عادلة للحرب التي شنتها روسيا".

